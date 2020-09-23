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За Лукашенко стоит Россия - экс-министр озвучил единственное решение для оппозиции Лукашенко еще некоторое время будет оставаться у власти, заявил Огрызко

Лукашенко инаугурация

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал тайную инаугурацию Александра Лукашенко на пост президента Беларуси.

«Ситуация в Беларуси патовая. С одной стороны - президент, который не пользуется поддержкой огромного количества населения. С другой стороны - оппозиция, которая не способна поменять ситуацию. Разве что, возможно, общенациональная забастовка может несколько изменить ситуацию. Но и в этом случае она должна быть действительно общенациональной и бессрочной», - отметил экс-министр.

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Он отметил, что Лукашенко будет оставаться некоторое время у власти не без помощи России.

«Я вчера слышал одного из членов Координационного совета, он говорит: мы не можем пойти на вооруженную борьбу с режимом. Почему? Потому что через два часа Беларусь будет оккупирована российскими войсками, которые оттуда уже вряд ли выйдут. Мне кажется, к сожалению, но Лукашенко еще некоторое время будет оставаться у власти. Россия не позволит белорусам изменить ситуацию так, как они считают нужным», - заявил Огрызко.

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Отметим, что прямая трансляция инаугурации Лукашенко, как это предусмотрено законом Беларуси, не проводилась. Официальные СМИ утверждают, что инаугурация не проводилась тайно, а официальный телеграм-канал впоследствии опубликовал видео, где Лукашенко приносит присягу.