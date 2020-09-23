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Похоже на коронацию вора в законе – публицист об инаугурации Лукашенко Белорусский народ выйдет на улицы и скажет свое слово, прогнозирует Владимир Некляев

Белорусский публицист Владимир Некляев в эфире телеканала "Украина 24" сравнил инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко с коронацией вора в законе и спрогнозировал новые масштабные протесты оппозиции.

"Никто не воспринимает, я имею в виду тех людей, которые не связаны с властью, независимы карьерно, финансово и так далее, эту инаугурацию всерьез. Это похоже на сходку воров в тюрьме или в лагере, где они "коронуют" пахана – вора в законе. Вот как воспринимается сегодняшняя тайная инаугурация Лукашенко", - заявил Некляев.

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Публицист отметил, что противники Лукашенко уже отреагировали на это событие первыми, пока что небольшими, протестными акциями.

"Первыми вышли студенты, вышел университет не только в Минске, но и в Гомеле, Гродно, Бресте. Думаю, что как бы он не старался, чтоб инаугурация не вызвала протест, этого ему не удастся сделать. На эти выходные мы все ждем, что народ выйдет на улицы и скажет свое слово", - сказал он.

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Отметим, что прямая трансляция инаугурации Александра Лукашенко, как это предусмотрено законом Беларуси, не проводилась. Официальные СМИ утверждают, что инаугурация не проводилась тайно, а официальный телеграм-канал впоследствии опубликовал видео, где Лукашенко приносит присягу.

Напомним, лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как участники протестов в Беларуси рассчитывают победить президента Александра Лукашенко.