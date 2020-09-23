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У Лукашенко не было выхода - политтехнолог объяснил тайную инаугурацию Теперь у Лукашенко задача - загнать протесты в подполье, считает Алексей Голобуцкий

У Александра Лукашенко не было иного выхода, как провести тайную инаугурацию с целью его легитимизации.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"У него выхода нет. Он понимает, что публичная инаугурация с гостями, с какими-то большими праздниками вызвала бы негативную реакцию прямо сейчас у как минимум жителей Минска. А так, я только что читал "Нехта", они созывают людей на 18:00 высказать свое отношение по поводу этой инаугурации", - сказал политолог.

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Голобуцкий считает, что Лукашенко "будет держаться до последнего", а сроки, когда с ним можно было договориться, уже прошли.

"Конечно же, он не уйдет, он будет держаться до последнего, и чем дольше по времени это будет длиться, тем сильнее он будет держаться. Договариваться на более или менее нормальных условиях он мог только в начале, о своем отходе, гарантиях, а сейчас усиливается. Лукашенко будет пробовать загнать протест репрессиями, другого способа доказать прежде всего России, что он контролирует ситуацию, у него нет. Он сделал этот шаг, чтобы закончился вопрос с его легитимностью, теперь надо сделать все, чтобы протест перешел в подпольную часть", - сказал Голобуцкий.

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Отметим, что прямая трансляция инаугурации Лукашенко, как это предусмотрено законом Беларуси, не проводилась. Официальные СМИ утверждают, что инаугурация не проводилась тайно, а официальный телеграм-канал впоследствии опубликовал видео, где Лукашенко приносит присягу.