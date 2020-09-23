Получил благословение от Путина - политолог об инаугурации Лукашенко
Публичные торжества могут спровоцировать волну возмущения, считает Юлия Осмоловская
Инаугурация Александра Лукашенко, о которой сообщают СМИ, могла пройти по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала политолог-международник Юлия Осмоловская.
"Логично ожидать, что он (Лукашенко - ред.) будет пытаться легализировать себя как президента как можно быстрее. Любые публичные торжества по инаугурации могут спровоцировать очередную волну возмущения среди населения и очередные волны протестов", - сказала эксперт.
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Осмоловская допустила, что Лукашенко получил "благословение" от Путина.
"Логично ожидать, что если есть способ проведения инаугурации в закрытом режиме, то Лукашенко точно будет это делать, и определяющей во всем этом была его встреча с президентом Российской Федерации в Сочи. Можно считать, что во время этой встречи господин Лукашенко получил политическое благословение господина Путина идти этим путем", - считает Осмоловская.
По мнению эксперта, Лукашенко и Путин могли обсуждать "возможности конституционной реформы где-то там в будущем", и это "будет затягиванием времени и имитацией диалога с протестующими". Осмоловская предложила подождать реакции Европы на это событие.
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Отметим, что СМИ сообщают о тайной инаугурации Лукашенко, однако ранее официальные лица Беларуси отрицали этот факт, а также не было никакой официальной информации. Согласно закону "О президенте Республики Беларусь", церемония должна транслироваться по республиканскому телевидению и радио.