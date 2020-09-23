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Гордон рассказал, за что будет благодарить россиян Журналист ждет, что "когда-нибудь эта вакханалия в России закончится"

Известный журналист Дмитрий Гордон высказал надежду, что Россия извинится перед Украиной и возместит ущерб, а также рассказал, за что он скажет "спасибо" гражданам России.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос зрителя о том, сожалеет ли он, что больше никогда не сможет поехать в Россию.

"Я не думаю, что никогда не смогу посетить Россию. Меня радует мысль, что когда-нибудь эта вакханалия в России закончится, когда-нибудь Россия вернет все, что украла, и новое руководство извинится перед Украиной, покается, возместит экономический ущерб, и мы будем прекрасными соседями, будем дружить, как раньше дружили", - сказал Гордон.

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Журналист сказал, за что бы мог поблагодарить россиян.

"Украинцы будут ездить по замечательному Крымскому мосту со своей территории, с Крыма, на Кубань, а россияне будут ездить со своей территории на украинскую, в украинский Крым. И я даже готов буду сказать россиянам "спасибо" за сооруженный Керченский мост", - сказал Гордон.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич рассказал, зачем Россия активно стягивает войска в оккупированный Крым.