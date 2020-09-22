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Протесты в Беларуси могут стать антироссийскими: в оппозиции назвали условие В оппозиции отреагировали на слова Лукашенко об "отечестве от Бреста до Владивостока"

В Беларуси крепнут антироссийские настроения среди противников президента Александра Лукашенко, которому Кремль оказывает всяческую поддержку.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции, политолог Виталий Рымашевский, комментируя заявление Лукашенко о "едином отечестве от Бреста до Владивостока".

"Заявления Лукашенко по поводу Приморского края никак не меняют отношение Беларуси к России, а вот действия Кремля очень сильно могут на это повлиять. Большой негатив вызвало выделение кредита для Лукашенко со стороны кремлевского руководства, наличие военного резерва, который стоял на границе и был готов в случае необходимости вторгнуться", - рассказал он.

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Как подчеркнул Рымашевский, если такого рода вещи будут продолжаться, "они будут вызывать все больше и больше антироссийских настроений внутри общества".

"Тогда эти демонстрации приобретут не только характер борьбы за демократию, но и ярко выраженный антироссийский характер. Пока этого и близко нет", - отметил оппозиционер.

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Ранее член Координационного совета белорусской оппозиции, политолог Виталий Рымашевский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему президент России Владимир Путин имеет огромное влияние на события в Беларуси.