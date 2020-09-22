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Путин добился своего - эксперт рассказал, к чему склонился Лукашенко Путин толкал Лукашенко к этому последние 10 лет, заявил Антонюк

Политолог Александр Антонюк в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Приморский край России является близким партнером Беларуси.

«Это означает, что Беларусь переходит в статус союзного государства. Это собственно тот формат и тот проект, к которому Путин Лукашенко толкал последние лет 10. Сейчас, учитывая события в Беларуси, что позиции Лукашенко в плане легитимности не так сильны, как в предыдущие годы, соответственно, идет полное поглощение и реинтеграция (с Россией - ред.) под различными условиями», - отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что по версии руководства Беларуси Россия таким образом будет заказывать белорусскую продукцию, а люди вернутся с улиц на заводы.

«Если перевести на простой язык, Владивосток без тендеров будет покупать продукцию у производителей Беларуси. Для чего это говорится? Руководители тех или иных предприятий, как «БелАЗ», будут выходить к протестующим и говорить: смотрите, у нас же работа горит, планы и тому подобное. Это такой момент - обеспечить людей работой, чтобы забрать их с улицы», - заявил Антонюк.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассматривает Приморский край России как близкого и важного партнера своей страны.

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