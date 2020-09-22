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Последствия подскажет Путин — политолог о военных учениях "Кавказ 2020" Дмитрий Васильев рассказал о приведении в готовность войск НАТО

Запад серьезно отреагировал на военные учения "Кавказ 2020", которые Россия проводит неподалеку от границ Украины и в аннексированном Крыму, рассказал политолог Дмитрий Васильев в эфире канала "Украина 24".

"Есть информация о том, что сегодня войска НАТО перешли из режима контроля над ситуацией в Украине в режим реагирования — это предпоследний режим перед реальными боевыми действиями. Поэтому ситуация очень серьезная. Все эти самолеты, которые летают около Украины и собирают информацию, плюс есть информация, что задействованы космические войска, которые тоже собирают данные", — сказал он.

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По словам Васильева, чтобы понять последствия, нужно проследить за передвижениями президента России Владимира Путина.

"Что будет с этой ситуацией и какие будут последствия, непонятно. Это понимает единственный человек — Путин, который командует войсками Российской Федерации. Нужно наблюдать за его передвижениями, будет ли он ехать на Валдай, где находится его бункер. Если он поедет, это будет говорить о том, что возможны серьезные последствия от всех этих маневров", — сказал он.

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Напомним, российские учения "Кавказ 2020" начались в сентябре. Анонсировалось задействование по крайней мере 100-120 тысяч человек, 3-х тысяч боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. В Минобороны Украины назвали российские учения элементом давления на Украину.