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Учения России "Кавказ 2020": эксперт рассказал, что хочет показать Путин Военный эксперт рассказал, чего ожидать Украине от российских военных учений у границы и в Крыму

Россия начала военные учения "Кавказ-2020" на территории РФ и оккупированного Крыма. Стоит ли опасаться наступления на Украину, рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире канала "Украина 24".

"Это демонстрация того, что силой фиксируется российская оккупация, аннексия Крымского полуострова. Россия демонстрирует готовность воевать за Крым, готова к противостоянию не только с Украиной за эту территорию, но и с блоком НАТО", — сказал он.

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По словам эксперта, пока наступление не входит в планы президента России Владимира Путина.

"Все группировки, которые будут отрабатывать вроде учебные операции в театре военных действий, на самом деле готовы к наступлению. Это теоретически. Это возможность. И это, конечно, не входит в планы Путина, который сейчас и так находится в достаточно тяжелом экономическом и дипломатическом положении на фоне отравления Навального и других проблем с Западом. Санкции лишь усиливаются", — сказал он.

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Ранее политический и экономический эксперт Валерий Клочок говорил о том, как Украина должна реагировать на военные учения России.

Напомним, российские учения "Кавказ 2020" начались в сентябре. Анонсировалось задействование по крайней мере 100-120 тысяч человек, 3 тысяч боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. В Минобороны Украины назвали российские учения элементом давления на Украину.