Тихановскую нельзя признать президентом Беларуси — журналистка объяснила причину

Александр Лукашенко проведет инаугурацию 5 ноября, но ни он, ни его соперница не могут быть президентом

В Беларуси 5 ноября — крайний срок для того, чтобы провести инаугурацию президента после выборов, которые состоялись 9 августа. Как будет действовать президент Александр Лукашенко, победу которого не признают участники массовых протестов, рассказала белорусская журналистка, член Совета движения "За свободу" Ольга Быковская в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что в стране мало что изменится (к дате инаугурации — ред.). Лукашенко попытается провести инаугурацию, и это вызовет следующий всплеск протестов. Это будет одна из причин, почему люди снова выйдут на улицы. Лукашенко вне страны перестанут воспринимать как президента. Но внутри страны он будет делать вид, что ничего не случилось и он действующий президент", — сказала она.

Читайте также: Лукашенко утратил легитимность — экс-министр рассказал о санкциях ЕС

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о том, когда уйдет Лукашенко 10:08, 9 сентября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о судьбе Лукашенко и планах Путина 10:31, 2 сентября "Третья мировая — это вопрос времени": Надежда Савченко о геополитике 11:36, 4 сентября

"Проблема в том, что в Беларуси не признаны выборы, и нельзя признать кого-то победителем того, чего не было. Получается, что у нас патовая ситуация — некого признать президентом, ни Лукашенко, ни Тихановскую. Можно делать символические заявления, признавать ее (Светлану Тихановскую — ред.) лидером протестов, лидером белорусов, которые требуют перемен. Но признать ее президентом нет оснований.

Эта власть все равно является нелигитимной, поскольку выборы не состоялись. И нет смысла ждать 5 ноября, есть сразу понимание, что 9 августа выборы были проведены с фальсификациями, и пока не будет новых выборов, фактически нет в Беларуси президента", — сказала Быковская.