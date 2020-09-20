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Все попытки Лукашенко будут безуспешны — политолог о протестах в Беларуси Эксперт рассказал, как ответят белорусы на попытку вмешательства России

Президент Беларуси Александр Лукашенко не сможет уничтожить лидеров оппозиции. Об этом заявил белорусский политолог Виталий Рымашевский в эфире канала "Украина 24".

"В Беларуси граждане борются за свою страну. Это уже новая нация, это нация ХХI века, ее самое главное новое качество в том, что сотни тысяч белорусов готовы брать ответственность на себя за то, что происходит в стране. Поэтому будут безуспешны все попытки Лукашенко уничтожить лидеров. Появятся новые", — сказал он.

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Политолог рассказал, как отреагируют белорусы, если Россия попытается вмешаться.

"Мы четко понимаем, что если Россия будет и дальше поддерживать Лукашенко, или если Россия или любая другая страна будут пытаться воспользоваться политической дестабилизацией внутри страны для (отъема – ред.) суверенитета, то тогда наша миссия будет и защита суверенитета Республики Беларусь от любой страны, в том числе России", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Беларуси снова начались жесткие задержания протестующих.