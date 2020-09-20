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Будут синяки — беременная белоруска о задержании во время протестов В Беларуси снова начались жесткие задержания во время протестов

В белорусских городах задерживают митингующих против президента Александра Лукашенко. В Бресте против людей пустили слезоточивый газ, "чтобы те не оказывали противоправного сопротивления", оправдывается МВД Беларуси. В Гомеле колонна людей прорвала оцепление силовиков. Часть местных активистов пошла на могилу Александра Вихря. 25-летний белорус погиб из-за действий силовиков. Сегодня, 20 сентября, 40 дней после его смерти.

В Гродно силовики разбили стекло в машине одного из демонстрантов, самого водителя силой вытащили из машины. Там же схватили известного историка Олеся Смолянчука. Под стражей оказались журналисты и даже беременная женщина.

"Меня задержали, посадили в эту камеру в автозаке, со мной сидели еще три женщины. Мне поцарапали руки, скорее всего, будут синяки. Потому что тянул меня сначала один человек, или не человек, потом еще двое", - рассказала беременная женщина после того, как ее отпустили.

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Также подробности о протестах рассказал в эфире канала "Украина 24" директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

"Мы уже видим вторую неделю, что планы, которые обещают в первую очередь через телеграм-канал NEXTA, в конечном итоге в полной мере не реализуются. Потому что силовики играют тоже на опережение, на блокирование этих планов. Я думаю, скорее всего, сейчас мы будем наблюдать такую же картину, как на прошлых выходных, когда люди разбились на несколько колонн и каждой из этих колонн гуляли по своему маршруту. Пока власть придерживается сценария: где-то выждать, где-то точечно наказать, но в каких-то моментах эскалировать градус, чтобы у людей не складывалось впечатления, что эти митинги как карнавалы и на них можно безболезненно находиться", — сказал он.

Ранее бывший директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко рассказал, что Александр Лукашенко напуган и ищет помощи.