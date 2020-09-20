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Уничтожение Путина и конец войны на Донбассе: чья победа на выборах в США поможет Украине Иван Яковина рассказал, что означает для Украины победа Байдена или Трампа на выборах в США

Если на выборах президента США победит Джо Байден – через год войны на Донбассе не будет, заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Джо Байден понимает важность Украины для европейской и общемировой безопасности. Вместе с Демократической партией он обязательно примет адские санкции, способные уничтожить Путина. И вообще, публичное и показательное избиение российского диктатора – это одна из главных внешнеполитических задач Байдена", — сказал он.

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По словам Яковины, победа Трампа будет означать продолжение войны в Украине.

"Его победа – это в каком-то смысле победа Украины и украинского народа. А переизбрание Трампа – это победа Путина. Для Украины победа Трампа означает продолжение бесконечной войны на Донбассе и оккупации Крыма. Если победит Байден, то уже через год, думаю, никакой войны на Донбассе не будет и начнутся переговоры о деоккупации Крыма", — заявил журналист.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, почему для Украины большое значение имеет то, кто станет следующим президентом США.