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Лукашенко очень испуган — активист о страхах президента Белоруси Павел Латушко рассказал о том, как президент Беларуси ищет убежище в других странах

Президент Беларуси Александр Лукашенко напуган и ищет помощи. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" бывший директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко.

"Лукашенко находится в состоянии психологической подавленности. Это видно по его появлениям на публике на различных мероприятиях. Он на самом деле очень испуган. Для нас очень важна позиция Германии. К сожалению, мои встречи с представителями МИД Германии показали, что Германия не готова вписать Лукашенко в список нежелаемых на территории ЕС, потому что они считают возможным оставить дверь для переговоров. Но они должны понять, что Лукашенко не тот человек, с которым можно вести переговоры, это человек, за спиной которого совершаются злодеяния в Беларуси. Это человек, с которым невозможно разговаривать, потому что он обманет", — сказал он.

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При этом Латушко считает, что помощи Лукашенко не дождется.

"В начале избирательной кампании он считал врагом Россию, нас убеждали, что главным врагом является Россия. Сейчас врагом стал Запад – Польша, Литва, Украина, США, а Россия уже стала другом. Лукашенко колеблется, бегает, не знает, где найти пристанище, помощь, но помощи уже ниоткуда не будет", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Беларуси 19 сентября состоялся один из самых брутальных разгонов оппозиции, которая вышла протестовать против президента Александра Лукашенко.