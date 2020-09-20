12:11, Сегодня

У Лукашенко два пути – в белорусской оппозиции сказали, что его ждет В оппозиции настаивают, что избранным президентом является Светлана Тихановская

Президент Беларуси Александр Лукашенко рано или поздно убежит из страны или будет арестован за фальсификацию выборов и подавление протестов.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета оппозиции Беларуси Андрей Курейчик.

Читайте также: "Иллюзий быть не может": военный эксперт о войсках Путина в Беларуси

"У нас есть конституция. Нам не нужно формировать параллельные органы власти, у нас есть избранный президент Светлана Тихановская, которая имеет право внести кандидатуры в парламент – премьер-министра, а он – сформировать правительство. Если Лукашенко убежит, что вполне вероятно, как, конечно, бежал Янукович, будем формировать правительство согласно конституции. А если не убежит, то, скорее всего, на территории Беларуси его арестуют рано или поздно", - рассказал оппозиционер.

Читайте также: Путин уже считает Беларусь частью России – нардеп о заявлении Лукашенко

Напомним, лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как участники протестов в Беларуси рассчитывают победить президента Александра Лукашенко.