18:57, Сегодня

Силовикам приказали массово задерживать женщин – оппозиционер о протестах в Минске Милицией задержаны более 100 женщин

В Беларуси 19 сентября силовикам была поставлена задача максимально задерживать участников протестов против президента Александра Лукашенко.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава белорусского движения "За свободу", член Координационного совета белорусской оппозиции Юрий Губаревич.

"Сейчас, по оценкам, более 100 задержанных женщин. Скорее всего, их развезут по ближним отделениям милиции, где уже будут решать, оставить ли их на ночь – это значит, до понедельника ждать суда – или отпустить, что не так часто, но тоже случается", - рассказал он.

Читайте также: "Иллюзий быть не может": военный эксперт о войсках Путина в Беларуси

Как сообщил Губаревич, со стороны правоохранительных органов были "разные форматы поведения".

"Со стороны протестующих это единый неизменяемый формат – мирный протест, центр города, без агрессии, без силового отношения к правоохранителям. Тем более что вышли протестовать женщины. А силовикам сегодня была поставлена задача – максимальное массовое задержание участниц. Реакция (на сегодняшние события – ред.) будет завтра, когда назначен Марш солидарности по Минску и крупным городам", - отметил оппозиционер.

Читайте также: Путин уже считает Беларусь частью России – нардеп о заявлении Лукашенко

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Беларуси состоялся один из самых брутальных разгонов оппозиции.