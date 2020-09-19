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В Минске брутально разогнали противников Лукашенко: подробности Силовики в балаклавах действовали максимально жестко

В Беларуси 19 сентября состоялся один из самых брутальных разгонов оппозиции, которая вышла протестовать против президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

"Сегодня мы стали свидетелями возможно, одного из самых брутальных разгонов, наиболее эмоциональных. Сотни людей задержали с писком, визгом, машины скорой, падали женщины. Это все делали люди в балаклавах, в черном, скрытые, очень грубо, грубо. Я не знаю, какие эмоции это может вызвать в обществе, если видео это пойдет, а это избиение, которое происходило и происходит фактически в прямом эфире - как завтра повлияют эти эмоции на людей, которые снова планируют выйти в Минске и других городах. Думаю, плохо это повлияет, будет еще больше", - рассказал Калиновский.

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По словам журналиста, Лукашенко хочет подавить протесты, "чтобы признали его победу если не бюллетенями, то дубинками, действиями ОМОНа".

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Напомним, лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как участники протестов в Беларуси рассчитывают победить президента Александра Лукашенко.