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"Геноцид в Беларуси": известная певица объяснила бегство из страны Анастасия Шпаковская рассказала о насилии и издевательствах над оппозиционерами

Белорусская певица и оппозиционерка Анастасия Шпаковская, также известная как Naka, в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что президент Александр Лукашенко устроил геноцид своего народа, и объяснила, почему уехала из страны.

"Как старшего брата Россию в Беларуси воспринимает только сам Лукашенко и какой-то небольшой процент населения. Я видела этих людей и знаю, что их очень мало. Остальные категорически против интеграции с Россией, они за независимую демократическую Беларусь, используют все свои мирные ресурсы для достижения свободы", - заявила Шпаковская.

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Оппозиционерка прокомментировала перформанс в Беларуси, где участвовали полуобнаженные активистки, обмазанные красной краской с плакатом "Власть нас убивает".

Как пояснила певица, перформанс с ее участием был посвящен "геноциду белорусского народа диктатором Лукашенко, всем тем пыткам, изнасилованиям, избиениям, мучениям, которым подвергались белорусы, которые до сих пор продолжают находиться под прессингом".

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"Важно отметить, что ни одно уголовное дело по факту насилия и издевательств не было заведено. А мирные люди находятся в тюрьме по вымышленным показаниям людей в балаклавах. Мы даже не знаем, кто эти люди. Ранее была сделана куча всяких ярких акций, был прессинг, и я вынуждена была уехать", - рассказала она.

Напомним, лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как участники протестов в Беларуси рассчитывают победить президента Александра Лукашенко.