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Это план Лукашенко — оппозиционер о хасидах на границе с Украиной Юрий Губаревич рассказал, почему считает неслучайной ситуацию с хасидами

В ситуации с хасидами, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси, нет случайности. Такое мнение высказал член Координационного совета Беларуси Юрий Губаревич в эфире канала "Украина 24".

" У Александра Лукашенко семь пятниц на неделе. Еще недавно он говорил о дружбе, ездил на встречи с президентами, рассматривал Украину как основного партнера в противостоянии с Россией. Но когда вопрос коснулся его нелегитимности и признания факта проигрыша на выборах, Лукашенко резко сменил вектор, и бывшие друзья стали врагами, которые якобы готовят какие-то провокации. У самих белорусов мнение об Украине не изменилось", — сказал он.

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По мнению Губаревича, Беларуси изначально не нужно было пропускать иностранных граждан с целью транзита в Украину, не предупредив о запрете на въезд. Он считает, что ситуация с хасидами является частью спланированной акции.

"Цель Лукашенко – обострить ситуацию, отвлечь внимание от внутренних проблем в Беларуси. Я надеюсь, что ситуация разрешится позитивно, но мы имеем то, что имеем, и ответственность лежит и на официальной белорусской стороне", — сказал он.

Ранее главный раввин Украины рассказал, зачем хасиды ездят в Умань. Из-за эпидемиологической ситуации украинские власти решили не впускать в страну паломников, однако с территории Беларуси сотни хасидов пытаются попасть на территорию Украины на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана.