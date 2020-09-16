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"Выглядит жалко": эксперт о визите Лукашенко к Путину Лукашенко надо было уйти с поста президента раньше, считает Осипенко

Экономист-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Александр Лукашенко выглядел жалко во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи.

«Это квинтэссенция той политики, которую продвигал Лукашенко. Фактически он выглядел жалко, думаю, даже его правительство и люди, которые его поддерживали, сейчас делают переоценку отношения к нему. Если он до этого заявлял, что он за суверенное государство, «в союз не пойдем» и так далее, а потом фактически как школьник пришел к учителю, классному руководителю, и что-то пытается ему доказать, - это выглядит жалко», - отметил эксперт.

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По его словам, Лукашенко должен был уходить с должности президента, когда был на подъеме.

«Нужно знать меру и знать, когда уйти. Когда ты на подъеме, надо развернуться и уходить. А если нет – будешь потом ползать под столом», - заявил Осипенко.

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