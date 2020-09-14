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"У Путина не лучшее время": озвучен прогноз, когда он "надорвется" Президент России пытается демонстрировать хоть какие-то успехи, отметил Алексей Гончаренко

В России режим президента Владимира Путина не выдержит новых санкций Запада и "надорвется" - это вопрос не десятилетий, а лет.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По словам нардепа, сейчас Путину надо думать о том, что он получит санкции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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"Кстати, вся эта история на Донбассе - связанные вещи. Он пытается хоть там что-то продемонстрировать, якобы какой-то прогресс. У Путина не лучшее время. Сейчас к нему прилетел Лукашенко, прямо сейчас там у него выклянчивает 1,5 млрд долларов, чтобы продержаться против собственного народа. Поэтому Путину есть чем заниматься. Я думаю, путинский режим, который олицетворяет не только Путин, обязательно надорвется. Когда это произойдет? Думаю, это вопрос лет, а не десятилетий", - заявил Гончаренко.

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Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, почему Украине трудно противостоять президенту России Владимиру Путину.