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Подарок для Кремля - эксперты объяснили, чего ждать от поездки Лукашенко к Путину Президент Беларуси может согласиться на любые условия Москвы

Встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным называют "подарком для Кремля".

Эксперты из России, Беларуси и Украины рассказали в эфире телеканала "Украина 24", чего ждать от переговоров двух лидеров, которые прошли 14 сентября в российском Сочи.

В России категоричны в заявлениях. Они говорят, что Лукашенко до сих пор на должности только благодаря Путину, поэтому сейчас может согласиться на любые условия Москвы.

"Лукашенко может сохранить власть, более того - свободу, а может даже и жизнь. В Республике Беларусь есть смертная казнь, а то, что он натворил - тянет на высшую меру наказания. Может сохранить власть в том случае, если ему будет помогать Путин. Он полностью лег под Путина, он полностью сдает ему свою страну", - заявил российский политолог Леонид Гозман.

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В белорусской оппозиции настаивают, что любые возможные договоренности о так называемом "союзном государстве" Минска и Москвы не будут иметь силы.

"В Кремле прекрасно понимают, что Лукашенко не может быть таким гарантом, а белорусское общество крайне негативно настроено к любым попыткам снижения нашего суверенитета, к попыткам создания инкорпорации", - отметил член Координационного совета белорусской оппозиции Юрий Губаревич.

В то же время, украинский политолог Тарас Семенюк отметил, что анонсированные Путиным и Лукашенко договоренности о финансовой поддержке и продолжении совместных военных учений России и Беларуси являются угрозой для украинского суверенитета.

"Вряд ли они смогут так быстро подписать соглашения, но очевидно, что с точки зрения геополитики это угроза нашей безопасности. Белорусы и россияне строят две мощные военные базы, и мы с Беларусью делим границу - это более 1000 км... Если начинается эскалация военная, то очевидно, что и с востока, и с севера есть угроза вторжения российских войск", - пояснил Семенюк.

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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что на этой неделе депутаты будут голосовать за постановление о ситуации в Беларуси:

"Я убеждена, что украинский парламент не может оставаться в стороне от ситуации, когда белорусский народ завоевал свой результат и сейчас сталкивается с применением грубой силы, репрессий, запугиванием со стороны белорусских властей. И мы должны выступить с четкой позицией, которая должна быть полностью сконцентрирована и сосредоточена и на украинском интересе".

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" экс-глава Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал, как Украина должна реагировать на события в Беларуси.