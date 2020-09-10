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"Паника, люди бегут в горы": украинский посол о пожаре в Бейруте В столице Ливана стелется густой черный дым, люди пытаются находиться от него подальше

Жители Бейрута бегут в горы, на море, чтобы избежать сильного дыма от пожара в порту.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Дым стелется низко, потому что ветер дует с севера на юг. Можете себе представить, какая будет сегодня ночь в южном Бейруте. Поэтому сейчас серьезная паника, люди бегут в горы, на море, чтобы избежать этих серьезных вечерних проблем", - сказал посол.

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По словам Осташа, у людей после мощнейших взрывов в Бейруте 4 августа проявляется посттравматический синдром.

"У нас около 4 тысяч украинско-ливанских семей, соответственно в них 3-4 ребенка. Мы сейчас пытаемся держаться подальше от эпицентра. Моя жена сегодня была в эпицентре события, и она видела своими глазами, как проявился посттравматический синдром - люди ждали еще одного взрыва, и они панически бежали от этого огня, прятались в подземные хранилища, в безопасные места, это было действительно жутко", - рассказал Осташ.

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Напомним, ранее политолог Дмитрий Васильев в эфире телеканала "Украина 24" высказал предположение, что новый пожар в порту Бейрута является спецоперацией в рамках борьбы за влияние на Ближнем Востоке.