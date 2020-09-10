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Это спецоперация - эксперт о новом происшествии в Бейруте Ливан имеет большое значение как региональный центр влияния, заверил политолог

Политолог Дмитрий Васильев в эфире телеканала «Украина 24» высказал предположение, что новый пожар в порту Бейрута является спецоперацией в рамках борьбы за влияние на Ближнем Востоке.

«Я когда смотрю на этот ужас, то возникает пословица, которую мы вспоминаем, когда думаем, что это кто-то делает - «совпадение - не думаю». Я уже не уверен, что был неслучайным пожар, потом взрыв в порту Бейрута, который унес более 200 жизней, полуразрушил город», - заявил политолог.

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По его словам, теперь он думает, что это не просто стечение обстоятельств и техногенная катастрофа, а что она была спровоцирована чьими-то четкими целями.

«И то, что сейчас происходит в Бейруте - у меня есть безоговорочное предположение, что это спецоперация, потому что, очевидно, Ливан имеет большое значение как региональный центр влияния, я думаю, там начинается серьезная фаза борьбы за влияние на этот регион через Ливан», - отметил Васильев.

10 сентября в порту Бейрута снова чрезвычайное происшествие - горят склады, пожарные ведут борьбу с пожаром, слышно небольшие взрывы. Сейчас подробности неизвестны.

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Ранее политический эксперт Тарас Семенюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что взрывы в Бейруте будут иметь негативные последствия для Украины.