13:07, Сегодня

"Зеленые человечки" уже помогают Лукашенко – политолог о протестах в Беларуси Лукашенко до сих пор не может поверить, что сам народ вышел против него, заявил эксперт

Белорусский политолог и аналитик Павел Усов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, почему президент Беларуси Александр Лукашенко сменил риторику в отношении России и начал обвинять Запад в событиях в стране.

«Всегда Запад был врагом. И это психологически удобный для Лукашенко образ, потому что нужно кого-то обвинить в том, что происходит в Беларуси. А кого обвинить, если не Запад, потому что Лукашенко до сих пор не может поверить, что сам народ вышел против него и стремится избавится от нынешнего режима», - отметил эксперт.

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По его словам, Лукашенко не может обвинить в протестах Россию, хотя до 9 августа основная риторика белорусских властей была направлена против России.

«На сегодняшний день очевидно, что без поддержки России этот режим не устоит. В том числе и военной поддержки. Никто не исключает того, что «зеленые человечки» уже действуют в Беларуси против демонстрантов. Поэтому Лукашенко вернулся к своей традиционной риторике против Запада», - заявил Усов.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" экс-глава Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал, как Украина должна реагировать на события в Беларуси.