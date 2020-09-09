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"Готовимся удивить Лукашенко": оппозиционеры из Беларуси сделали заявление в Украине Мы хотим скоординировать наши действия с командами, которые работают в Украине и других странах, заявил Родненков

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов в эфире телеканала «Украина 24» рассказали, что готовятся удивить президента Беларуси Александра Лукашенко, когда вернутся на родину.

«Очень приятно, что у нас есть личное приглашение от Лукашенко, мы им обязательно воспользуемся, но не сегодня и не завтра. Сейчас мы хотим скоординировать наши действия с другими командами, которые работают в Украине и других странах, чтобы сообща реагировать на те события, которые начали происходить на этой неделе – это и задержание Марии Колесниковой, Максима Знака, новый виток репрессий против Координационного совета», - отметил Родненков.

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Иван Кравцов подчеркнул, что они понимают все риски, и что на данный момент их возвращение в Беларусь вряд ли возможно.

«Когда мы будем возвращаться, мы хотим максимально воспользоваться этим и сделать неожиданный ход и надеемся очень удивить в том числе и президента (Лукашенко – ред.), у которого скоро истекают полномочия. Детали я пока не буду раскрывать. В эти пару недель мы должны посмотреть, как изменится ситуация с массовыми задержаниями, чтобы убедиться, что все процессы продолжаются, принять определенные организационные решения, а потом, когда наша эффективность здесь будет все меньше и меньше, мы уже будем двигаться обратно», - заявил Кравцов.

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Напомним, утром 7 сентября в центре Минска была похищена Мария Колесникова, председатель штаба оппозиционного политика Виктора Бабарико. Неизвестные люди посреди улицы силой посадили ее в микроавтобус и уехали. Позже стало известно о неудачной попытке ее депортации в Украину, а также о пересечении границы оппозиционерами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко изменил тактику по отношению к своим противникам.