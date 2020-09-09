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Революции так не делаются – эксперт указал на ошибку белорусов Белорусы ходят на протесты и теряют свое время, считает Мусиенко

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что протестный потенциал в Беларуси сведен на нет и революция не состоится.

«Вот так использовать протестный потенциал, свести его на нет – это еще нужно так уметь. Виноваты все эти оппозиционеры, которые неспособны найти между собой смелого лидера. Понимаете, революции так не делаются. Кто-то бежит, кто-то боится, что это за революционеры? Революционер готов отдать жизнь. Надо было к нему (Александру Лукашенко – ред.) прийти, взять этот дворец штурмом и сказать: слушай, ты либо уходишь, либо конец», - отметил эксперт.

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По его словам, протесту необходим лидер и реальные политические требования.

«Ничего этого не было, это «протесты против», люди ходят и теряют свое время. Нет организации, нет лидера. Должен быть не Координационный совет, должен быть глава всего этого, лидер. Нет четких политических требований, кроме того, чтобы Лукашенко ушел. Не сформирован реальный план. А какой план – ходить, сердечко показывать, когда их лупят и добивают на земле?» - заявил Мусиенко.

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Журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, как Александр Лукашенко упустил единственный шанс справиться с протестами в Беларуси.