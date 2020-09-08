"Это героический поступок": соратник Колесниковой о том, почему она не попала в Украину

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков в комментарии «Украина 24» отметил, что изначально власти Беларуси хотели выдворить из страны в Украину именно Марию Колесникову.

«Им это не удалось, и то, как сегодня государственные СМИ и Лукашенко на это реагируют, показывает, что их это очень сильно разозлило. Она порвала свой паспорт на нейтральной территории в машине. Я видел это своими глазами. Более того, она выбросила это из окна представителям спецслужб, они пытались это собрать, забросить каким-то образом в машину. Паспорт уничтожен, там кусочки. С таким паспортом никуда она не может ехать. Это действительно героический поступок – Мария показывает, что не будет покидать территорию Беларуси ни при каких условиях», - отметил Родненков.