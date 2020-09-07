"Напоминает времена Пиночета": экс-министр о похищении противницы Лукашенко

Похищение в Беларуси оппозиционного политика Марии Колесниковой переходит все границы, Европейский Союз должен принять жесткие меры против Александра Лукашенко и его окружения.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"То, что людей хватают на улицах, напоминает печальные времена генерала Пиночета в 1973 году. Это уже переход за грань, думаю, что нашим европейским друзьям придется выходить из окопов и принимать серьезные решения. Даже если они ограничат въезд определенным людям в ЕС, вряд ли это сильно встревожит тех лиц, которых это касается, потому что они и так невъездные по другим причинам. А вот наказания в отношении режима должны быть, иначе это будет просто фиксация беспомощности Европейского Союза", - подчеркнул украинский дипломат.