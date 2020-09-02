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"Лукашенко уже проиграл": белорусский оппозиционер о протестах Народная поддержка Лукашенко уже не вернется, считает Андрей Курейчик

Президент Беларуси Александр Лукашенко не вернет себе народную поддержку и не сможет больше управлять страной, даже если подавит протесты оппозиции.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик.

"Он (Лукашенко – ред.) проиграл выборы. Это означает, что у него нет легитимности и поддержки в обществе. 80% граждан Беларуси проголосовали против него, и сейчас его поддержка держится только на штыках… Поддержку он уже не вернет. Будет ли страна подавлена силой, кровью, штыками, или не будет - он все равно будет для граждан нелегитимным президентом", - заявил оппозиционер.

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Курейчик отметил, что Лукашенко не сможет править страной, которая его не поддерживает:

"Люди не будут подчиняться, не будут хранить деньги в банках, будут плохо работать… С кем я не разговариваю в Минске, все отвечают просто - если меня бьют палками, я не даю денег".

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Напомним, белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский в эфире телеканала "Украина 24" озвучил прогноз, когда Александр Лукашенко уйдет.