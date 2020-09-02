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"Виноваты радикалы": у Лукашенко оправдали насилие силовиков Белорусский эксперт считает, что Украина в отношении противостояния силовикам - плохой пример

Милиция имеет право применять силу к протестующим в Беларуси против президента Александра Лукашенко.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал эксперт Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Александр Шпаковский.

"Белорусские правоохранительные органы действуют жестко только в том случае, когда существует нарушение законодательства. Например, в первые дни протестов с 9 по 12 августа были случаи нападений на сотрудников милиции, были попытки захвата административных зданий, насильственные действия со стороны протестующих. Это в свою очередь вызывало реакцию белорусских правоохранительных органов, спецназа, провокаторы задерживались, и, к сожалению, повреждения получали и мирные протестующие", - сказал эксперт по безопасности.

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Шпаковский обвинил в насилии "провокаторов и радикалов".

"Надо понимать, что по запаху отличить мирного протестующего от провокатора ни один спецназовец в мире не научился. Вина за насилие и гибель людей в первую очередь на тех провокаторах и радикалах, которые нападали на правоохранителей. Никому не позволено с камнями, палками нападать на сотрудника милиции, который является представителем власти. Он может применять силу и в Беларуси, и в Украине в случае невыполнения законного требования", - сказал Шпаковский.

В ответ на вопрос о кадрах с видео, где зафиксированы насильственные действия омоновцев по отношению к протестующим Шпаковский пообещал, что виноватых накажут.

"Министр внутренних дел извинился за чрезмерное применение силы. Во-вторых, работает следственная комиссия, которая будет тщательно изучать все обстоятельства и искать доказательства. Виновные сотрудники милиции, нарушившие законодательство, будут наказаны", - сказал чиновник.

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Также он назвал Украину антипримером для Беларуси.

"К сожалению, вы (Украина - ред.) для нас антипример того, к чему может привести такая революция", - сказал Шпаковский.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" политический аналитик Дмитрий Корнейчук рассказал, что будет дальше с Лукашенко. По его словам, Лукашенко "всем покажет, что он не добрый дядя и не собирается от власти уходить".