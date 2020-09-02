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"Деградация личности": Гордона опечалила позиция актера Ефремова в суде Будь ты Ефремов или забулдыга какой-то, не имеет значения – ты лишил человека жизни

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал суд над российским актером Михаилом Ефремовым в связи с аварией со смертельным исходом в Москве.

«Ефремов – безумно талантливый актер, с харизмой, мощью. Чтобы понять, что произошло, достаточно каждому из нас представить себя на месте погибшего человека. Будь ты Ефремов или забулдыга какой-то, не имеет значения – ты лишил человека жизни. Все остальное это история, тяжелейшая история деградации личности», - заявил журналист.

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Он отметил, что ему жаль актера Ефремова в связи с аварией и тем, что происходит после нее.

«Я смотрю на Михаила, мне его очень жаль. Мне жаль погибшего человека. С Ефремовым беда, и что тут еще добавить – история разложения и падения», - отметил Гордон.

«В пьянстве виновен, в аварии – нет», - такое заявление на суде сделал Михаил Ефремов. Его обвиняют в том, что он пьяным сел за руль и устроил аварию в Москве, в которой погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. 31 августа состоялось очередное заседание суда по этому делу. Ефремов впервые дал показания во время слушаний. По его словам, день аварии он помнит смутно, поскольку начал пить еще накануне, уверяет, что ни обстоятельства ДТП, ни момент столкновения не помнит, а вину свою он тогда признал якобы под воздействием алкоголя и телевизора, где о его виновности говорили без сомнения. Кроме того, актер усомнился, что был за рулем автомобиля, а видео с места происшествия назвал обрезанным.