"Лукашенко однозначно проиграл": Гордон о событиях в Беларуси

В Беларуси выросло новое поколение, которое не знало советских "ценностей", отметил журналист

"Лукашенко однозначно проиграл": Гордон о событиях в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко потерпел поражение даже в том случае, если сегодня сумеет утихомирить протесты в стране.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Мы не можем сказать, чем все закончится, потому что этого не знают даже Лукашенко и Путин. Однозначно для меня то, что Лукашенко проиграл. Даже если он краткосрочно выиграет, это все равно поражение – причем поражение даже не его, а Советского Союза", - заявил Гордон.

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По его мнению, сегодня "империя зла" спустя 29 лет после официального развала заканчивает свое существование в Беларуси.

"Выросло новое поколение, не знавшее советских "ценностей", поколение, не обдолбанное произведениями советских классиков марксизма-ленинизма, не обдолбанное лживыми постулатами, над которыми смеялись на кухнях, но которыми жили несколько поколений советских людей. Это поколение со смехом смотрит на ценности своих дедушек и бабушек, потому что эти ценности смешны на фоне цивилизованного мира, который живет по другим законам", - подчеркнул журналист.

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Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко для сохранения своей власти провоцирует российского лидера Владимира Путина ввести войска.

Источник Украина 24 Теги Александр Лукашенко Беларусь Дмитрий Гордон протесты