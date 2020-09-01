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"Лукашенко однозначно проиграл": Гордон о событиях в Беларуси В Беларуси выросло новое поколение, которое не знало советских "ценностей", отметил журналист

Президент Беларуси Александр Лукашенко потерпел поражение даже в том случае, если сегодня сумеет утихомирить протесты в стране.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Мы не можем сказать, чем все закончится, потому что этого не знают даже Лукашенко и Путин. Однозначно для меня то, что Лукашенко проиграл. Даже если он краткосрочно выиграет, это все равно поражение – причем поражение даже не его, а Советского Союза", - заявил Гордон.

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По его мнению, сегодня "империя зла" спустя 29 лет после официального развала заканчивает свое существование в Беларуси.

"Выросло новое поколение, не знавшее советских "ценностей", поколение, не обдолбанное произведениями советских классиков марксизма-ленинизма, не обдолбанное лживыми постулатами, над которыми смеялись на кухнях, но которыми жили несколько поколений советских людей. Это поколение со смехом смотрит на ценности своих дедушек и бабушек, потому что эти ценности смешны на фоне цивилизованного мира, который живет по другим законам", - подчеркнул журналист.

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Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко для сохранения своей власти провоцирует российского лидера Владимира Путина ввести войска.