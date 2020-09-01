Лукашенко сделал неожиданный шаг — дипломат о протестах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко пытается найти выход из ситуации с протестами. Об этом заявил дипломат Константин Елисеев в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас так называемый президент Лукашенко совершает определенные шаги, чтобы успокоить ситуацию. Неожиданно он выступил с идеей проведения референдума, даже признал, что есть некоторый авторитарный режим в Беларуси. Видно, что он пытается найти какую-то гармонию с тем координационным движением, которое было создано. Но была пролита кровь, и после этого очень сложно остановить протестное движение", — сказал он.