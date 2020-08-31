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Это не "добрый усатый дядя": политолог рассказал, чем закончатся протесты против Лукашенко Дмитрий Корнейчук заявил об отсутствии лидера у белорусской оппозиции

Что будет дальше с президентом Беларуси Александром Лукашенко, против которого проходят масштабные митинги, рассказал в эфире канала "Украина 24" политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"На самом деле в Беларуси происходит закономерный процесс. Выросло новое поколение белорусов, молодежи, которое не знает, кто такой на самом деле Лукашенко, который кроваво подавлял протесты в конце 90-х. Они думают, что это добрый усатый дядя, который всем надоел, и можно протестами его убрать. Но Лукашенко всем покажет, что он не добрый дядя и не собирается от власти уходить", — сказал он.

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По прогнозу эксперта, Лукашенко останется при власти в Беларуси.

"Сколько это будет продолжаться? Я думаю, еще месяц они будут пытаться выходить на митинги. Ну, может, два. Но в итоге все закончится, потому что ничего не будет происходить. А оппозиция вместо того, чтобы придерживаться жестких требований к Лукашенко, постоянно снижает градус, уменьшает требования. Все сойдутся на изменениях в Конституцию, на референдуме. В итоге под этими косметическими переменами Лукашенко все равно останется при власти, но еще и снимет с себя ответственность, потому что будет больше власти у парламента. Но все ключевые решения в стране будет принимать Лукашенко", — сказал он.

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По словам эксперта, у белорусской оппозиции нет кандидата, которого можно было бы противопоставить Лукашенко.

"Я думаю, они будут пытаться делать какие-то политические усилия. Но я вообще не знаю, кто там будет политиком, потому что та же Тихановская объявила, что второй раз она не будет баллотироваться в президенты. Поэтому я предлагаю белорусской оппозиции определиться, кто у них лидер и кто, если выборы состоятся, будет конкурировать с Лукашенко. Потому что пока у них некого даже выставить на эти выборы", — сказал он.

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