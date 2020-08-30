"Не хочет быть клоуном": Климкин о сыне Лукашенко

Династии Лукашенко во главе Беларуси не будет, заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала "Украина 24".

"Виктор Лукашенко (старший сын президента Беларуси – ред.) считается наиболее мощным пророссийским фактором в окружении Лукашенко. Видели спектакль, когда он младшего, Николая, одел в бронежилет? Виктор же не шел так, клоуном он не хочет быть, а у того не было возможности отказаться.

Виктор всегда курировал часть силовиков. Думаю, что он рассматривается тем, кто далее будет проводить пророссийскую линию, но сомневаюсь, что семейная традиция передачи власти сработает в Беларуси. Я даю этому 1%, даже если Путин скажет: "Только Лукашенко", — сказал он.