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Баланс сил на стороне России — эксперт о реакции на протесты в Беларуси НАТО и ЕС оказались в проигрышной ситуации

В ситуации с протестами в Беларуси ЕС и НАТО находятся в более проигрышном состоянии, чем Россия. Об этом заявил глава правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» Максим Хилько.

"Баланс сил на стороне России, часть ее вооруженных сил на территории Беларуси, мы знаем, что там есть две станции связи. И даже имитация, провокация нападений на эти станции может быть основанием для полностью законного с точки зрения россиян введения войск", — сказал он.

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По словам эксперта, Запад не будет действовать силовыми методами.

"НАТО, Евросоюз – их заявления не могут быть подкреплены аналогичными силами. Во-вторых – все они понимают, что не будут никаких силовых мер принимать по отношению к конфликтной ситуации. Даже о санкциях по отношению к России говорили только польские депутаты в Европарламенте", — сказал он.

Напомним, ранее белорусский журналист Евгений Волошин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин хочет убрать белорусского лидера Александра Лукашенко.