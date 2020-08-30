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Российский адвокат объяснил, почему отравителей Навального никто не ищет Следователи пока не спешат возбуждать уголовное дело, отметил Марк Фейгин

Российские власти затягивают начало расследования отравления оппозиционера Алексея Навального и не спешат возбуждать уголовное дело.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский адвокат Марк Фейгин.

"Ничто не препятствует проведению расследования. Какие-то действия, предваряющие расследование, ведутся, что-то такое собирает транспортная милиция в аэропорту, опрашивают членов штаба в Томске. Не факт, что эти оперативно-розыскные мероприятия приведут к возбуждению уголовного дела. Это ловушка – если ты возбудил дело, значит, ты должен рано или поздно представить какие-то результаты, не можешь сказать, что ничего не нашли", - пояснил Фейгин.

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Адвокат считает, что российские следователи не будут предпринимать серьезных действий до официального заключения немецких врачей из клиники "Шарите", которые лечат Навального.

"Думаю, что они будут блокировать эту ситуацию, потому что последствия – либо санкции, либо надо как-то оправдываться. Они тоже ждут, когда "Шарите" опубликует окончательные результаты, и после этого будут действовать", - сказал он.

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Напомним, ранее российский журналист Леонид Радзиховский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как власти России будут искать отравителей Алексея Навального.