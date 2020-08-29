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"Лукашенко хотят убрать": белорусский журналист раскрыл план Путина В Беларуси объяснили заявления Путина о предоставлении помощи Лукашенко

Президент России Владимир Путин обещает помощь и поддержку белорусскому лидеру Александру Лукашенко лишь для отвода глаз, а на самом деле хочет его убрать.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" белорусский журналист Евгений Волошин.

"Фактор России очень важен. Аналитики спорят между собой. Сейчас ведется тонкая геополитическая игра, и не нужно воспринимать буквально заявления политических лидеров типа Путина. Есть мнение, что Лукашенко стал абсолютно токсичным также для России, что это недоговороспособный партнер. И эти заявления Путина – ширма. На самом деле они хотят мягким способом или жестким убрать Лукашенко", - сказал журналист.

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По его мнению, заявление Путина о предоставлении помощи "рассчитано в первую очередь на белорусских силовиков и на самого Лукашенко".

"Это прикрытие перед основным маневром, который Россия хочет здесь разыграть", - пояснил Волошин.

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Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ по просьбе Александра Лукашенко был сформирован резерв из силовиков, готовых вмешаться в ситуацию в Беларуси. Также Путин заявил, что РФ признает легитимность выборов в Беларуси.

Ранее белорусский историк Александр Пашкевич в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что заставит президента России Владимира Путина напрямую вмешаться в события в Беларуси.