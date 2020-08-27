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Путин ищет повод ввести войска в Беларусь — журналистка указала на опасность Алеся Бацман рассказала, что ее насторожило в интервью российского президента

Россия может спровоцировать новые беспорядки в Беларуси, чтобы иметь повод ввести войска. Об этом заявила главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман в эфире канала "Украина 24".

"Он (Путин в последнем большом интервью – ред.) бросил такую фразу, важную, что помощь от России (для Беларуси — ред.) может поступить и в случае того, если будет угроза стабильности внутри страны. Перед выходными днями, когда традиционно выходят большие митинги. Я не исключаю, зная почерк российского руководства, что на этих выходных могут разыграться очень трагические события, участниками и архитекторами которых выступят непосредственно российские спецслужбы, которые, возможно, будут сами делать провокации для того, чтобы воспользоваться этим и вводить формирования, которые уже готовы", — сказала она.

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Бацман отметила, что интервью Путина, которое он дал российскому телеканалу 27 августа, она бы рассматривала как посыл для международных партнеров.

"Путин говорил не для россиян, а для лидеров стран западного мира, кобра в преддверии прыжка: сейчас мы ничего не делаем, мы готовы, и если возникнут обстоятельства для якобы законного применения, мы будем помогать "зелеными человечками", как они "помогли" Украине, украв Крым", — сказала она.

Ранее Бацман рассказала, что Лукашенко узнавал, есть ли возможность вывезти его семью в США.