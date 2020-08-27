Семья Лукашенко может перебраться за рубеж: главред "Гордона" назвала страну

Президенту Беларуси Александру Лукашенко придется покинуть пост. Об этом заявила главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман в эфире канала "Украина 24".

"Александр Лукашенко проиграл. Когда он уйдет и каким образом – это вопрос времени. Насколько кроваво или мирно это удастся сделать? Он лично этого не понимает, и в этом трагедия белорусского народа", — сказала она.

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Бацман также рассказала, что Лукашенко якобы узнавал о возможности вывезти семью в США.

"Расскажу один инсайд, я записала интервью с Юрием Швецом, это экс-разведчик КГБ, который много лет живет в Вашингтоне, бывший сокурсник Путина, его прогнозы часто подтверждаются. Он мне сказал о том, что, по его информации, семья Лукашенко контактировала на прошлой неделе с американцами для того, чтобы узнать, примут ли семью в Америке, потому что они не хотят бежать, если что, в Россию. В интервью Лукашенко Дмитрию Гордону он подчеркнул, что его очень волнует судьба Януковича, он сказал, что если уж бежать, то в Китай", — сказала она.