В Беларуси снова задерживают десятки людей — журналист сообщил подробности
Корреспондент "Радио Свобода" рассказал о разгоне митингующих в Минске
В Минске задержали более 30 журналистов во время разгона митинга. Об этом в эфире "Украина 24" рассказал корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский.
"Не брутально, но задержали в двух местах — на площади Свободы и площади Независимости — более 30 журналистов. Спикер МВД Беларуси Чемоданова заявила, что их проверят и якобы отпустят. Но все это было сделано для того, чтобы начать задержания активистов, которые проходят на глазах людей, которые там остаются разделенные кордонами милиции, — их по одному выводят к автозакам и увозят", — сказал он.
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По словам Калиновского, это сделали для того, чтобы журналисты не сфотографировали задержания митингующих.
"Задержание журналистов было сделано, чтобы мир не увидел кадров этого разгона. Лукашенко в прошлую субботу сказал, чтобы с понедельника не было никаких несанкционированных акций – ну вот сейчас ОМОН этим и занимается", — отметил он.
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