Дело об отравлении Навального: политолог рассказал, в чем риск Кремля

Дмитрий Орешкин рассказал, каким могут быть результаты официального следствия

Дело об отравлении Навального: политолог рассказал, в чем риск Кремля

Власти России не будут заниматься делом об отравлении оппозиционера Алексея Навального, так как любой вариант расследования для них рискован. Об этом рассказал в эфире "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Расследование слишком рискованно, какие бы факторы ни были установлены, они будут вести к известным источникам, источники таких сложных соединений, так же как источники полония, которым отравили Литвиненко, так или иначе контролируются государством. Самый разумный способ – не проводить никакого расследования, как говорят люди из уголовного мира "уйти в полную несознанку". "А вы докажите", "а нас там нет", "а Навальный сам отравился", — сказал он.

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По словам Орешкина, Кремль превратит расследование отравления в очередной инструмент пропаганды.

"Все можно придумать, если нет никаких фактов. Расследование эти факты приносит, и чем их больше, тем уже коридор для вранья. Понятно, что расследования не будет, вместо него будет пропаганда", — сказал он.

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Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолете Томск — Москва, самолет экстренно сел в Омске, политика отправили в больницу уже в бессознательном состоянии. Врачи заявляли, что его состояние тяжелое и нестабильное, поэтому не может быть и речи о его транспортировке за границу. Однако 22 августа Навального разрешили перевезти в Германию, куда его отправили специальным самолетом.

Ранее российский журналист назвал два варианта того, как Россия будет искать отравителей Навального.

Источник Украина 24 Теги Россия Алексей Навальный отравление