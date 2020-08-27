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Дело об отравлении Навального: политолог рассказал, в чем риск Кремля Дмитрий Орешкин рассказал, каким могут быть результаты официального следствия

Власти России не будут заниматься делом об отравлении оппозиционера Алексея Навального, так как любой вариант расследования для них рискован. Об этом рассказал в эфире "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Расследование слишком рискованно, какие бы факторы ни были установлены, они будут вести к известным источникам, источники таких сложных соединений, так же как источники полония, которым отравили Литвиненко, так или иначе контролируются государством. Самый разумный способ – не проводить никакого расследования, как говорят люди из уголовного мира "уйти в полную несознанку". "А вы докажите", "а нас там нет", "а Навальный сам отравился", — сказал он.

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По словам Орешкина, Кремль превратит расследование отравления в очередной инструмент пропаганды.

"Все можно придумать, если нет никаких фактов. Расследование эти факты приносит, и чем их больше, тем уже коридор для вранья. Понятно, что расследования не будет, вместо него будет пропаганда", — сказал он.

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Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолете Томск — Москва, самолет экстренно сел в Омске, политика отправили в больницу уже в бессознательном состоянии. Врачи заявляли, что его состояние тяжелое и нестабильное, поэтому не может быть и речи о его транспортировке за границу. Однако 22 августа Навального разрешили перевезти в Германию, куда его отправили специальным самолетом.

Ранее российский журналист назвал два варианта того, как Россия будет искать отравителей Навального.