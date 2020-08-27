Протесты в Беларуси запустила Россия — политолог об игре Путина
Валерий Клочок рассказал, что значит заявление Путина об отправке силовиков
Протесты в Беларуси инсценированы Россией. Об этом заявил политолог Валерий Клочок в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страна готова отправить в Беларусь своих силовиков, но только в случае экстренной ситуации.
"Заявление Путина – продолжение той игры, которую он сам и ведет. Проблема в том, что Лукашенко позиционировался как самостоятельная фигура до начала выбора, и на предложение о создании союзного государства ответил отказом. А Россия не будет оставлять надежды.
Поэтому я уверен в том, что все эти протесты были инсценированы, инспирированы и подогреваются именно российской стороной, именно Россия таким способом взяла ситуацию в Беларуси под контроль. А это заявление – лишь подтверждение этому", — сказал он.
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Политолог привел в пример один подозрительный факт.
"В это мало верится, но обратим внимание на одну деталь: фактически противостояние с омоновцами прекратились через два-три дня после выборов. Далее все мирно, заявления о мирной революции", — сказал он.
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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля.