Принудительная русификация — Шушкевич о планах Путина насчет Беларуси

"Наша страна потеряет суверенитет из-за Лукашенко"

Принудительная русификация — Шушкевич о планах Путина насчет Беларуси

Президент России Владимир Путин введет свои войска в Беларусь. Такое опасение высказал первый глава Верховного Совета независимой Беларуси Станислав Шушкевич в эфире телеканала "Украина 24".

"Наша страна потеряет суверенитет из-за Лукашенко. Он сфальсифицировал выборы, и это хорошо знает Путин. Но он нашел подход, чтобы, пользуясь этим случаем, ввести свои войска в Беларусь, ссылаясь на ОДКБ. В Беларуси есть только протест против фальсификации выборов, а Путин это трактует, что "могут поджигать, могут бить". Нет, такое у нас не случается, такое хотел бы инициировать Путин. Но придется и так вводить, потому что Лукашенко не хватает армии", — сказал он.

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Шушкевич считает, что российские власти могут принудительно русифицировать Беларусь.

"В отместку снимаются с работы учителя, директор Института кардиологии, директор театра им. Купалы. Идет принудительная военная русификация Беларуси и полная потеря белорусской независимости усилиями Путина, а у Лукашенко нет иного выхода, как ему помогать", — сказал он.

Ранее  политолог рассказала, как Александр Лукашенко призывает Россию в Беларусь.

Источник Украина 24 Теги Россия Владимир Путин Александр Лукашенко Беларусь Станислав Шушкевич