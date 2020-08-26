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"Возможно, это начало новых репрессий": противник Лукашенко о событиях в Беларуси Активист прокомментировал нынешнюю ситуацию с противостоянием силовиков и митингующих

Белорусский активист Сергей Веремеенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Беларуси начинается новый этап репрессий против противников Александра Лукашенко.

Комментируя нынешнюю ситуацию с противостоянием силовиков и митингующих, Веремеенко отметил:

"Сейчас трудно делать какие-то выводы того, что произошло. Большая часть противоречивой информации как с одной стороны, так и другой. В последние дни началось давление не только на активистов, но и просто на граждан. Например, у нас в Гродно вызывают людей десятками, сотнями, возможно, даже тысячами. Вчера в моем магазине провели обыск, конфисковали исторические бело-красно-белые флаги. Сегодня вызвали меня и моих братьев, завтра тоже будут вызывать братьев и моего сына".

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По его словам, пока неизвестно, к чему такая ситуация может привести:

"Возможно, это какая-то попытка затормозить процесс, а возможно, это начало новых репрессий".

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Напомним, ранее международный обозреватель Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Александр Лукашенко появился на публике в бронежилете и с автоматом.