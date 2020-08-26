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Как Россия будет искать отравителей Навального: названы два варианта Журналист Леонид Радзиховский объяснил, найдут ли настоящего заказчика преступления

Российские власти могут организовать показное расследование отравления оппозиционера Алексея Навального, однако нет надежды, что будет назван настоящий заказчик преступления.

Об этом эфире телеканала "Украина 24" сказал российский журналист Леонид Радзиховский. По его мнению, у расследования может быть два варианта.

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Комментируя реакцию Кремля на отравление Навального, журналист отметил:

"Они говорят, что никого не травили – а как они еще могут отреагировать? Я думаю, расследование какое-то организуют, вопрос в том, какое расследование. Проведут они расследование, через полгода, допустим, выяснится, что никто его не травил. Уже российские врачи говорят - никто его не травил. Это один вариант. Второй вариант – прямо противоположный. Найдется человек, который прямо скажет – да, я отравил, потому что получил заказ. А кто был заказчиком – понятия не имею. Заказы дают анонимно".

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Напомним, ранее российский политик и правозащитник Лев Шлосберг в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о попытке заминировать аэропорт, где должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту.