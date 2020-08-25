Лукашенко подходит к точке невозврата – Гордон о ситуации в Беларуси
У белорусского президента может остаться только один путь – в Ростов, считает журналист
Президент Беларуси Александр Лукашенко может пройти точку невозврата. Если он вновь санкционирует насилие против участников протестов и откажется провести перевыборы, то ему останется только один путь – бегство в Россию.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон.
"У него очень сложная ситуация, и я боюсь, что он может пройти точку невозврата. Еще немного силовых акций – и точка невозврата будет пройдена", - подчеркнул журналист.
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По словам Гордона, для Лукашенко "еще не поздно сейчас пойти на новые выборы с участием международных наблюдателей, в которых он сам может принять участие".
"И если он эти выборы проиграет - может спокойно остаться жить в Беларуси. Но если дальше будут дубасить людей, издеваться над ними, тогда путь один – в Ростов, Москву, Сочи, куда-то туда", - объяснил он.
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Напомним, ранее международный обозреватель Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Александр Лукашенко появился на публике в бронежилете и с автоматом.