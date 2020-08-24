18:37, Сегодня

"Ставки растут": в Беларуси объяснили появление Лукашенко с автоматом Показные действия белорусского лидера могут иметь обратный эффект, считает Кирилл Озимко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, появившись на улицах Минска в бронежилете и с автоматом, решил продемонстрировать оппозиции, что власть просто так не отдаст.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал белорусский политолог Кирилл Озимко.

"То, что произошло вчера, можно охарактеризовать - власть показывает, что она не намерена поддаваться на определенные просьбы и требования оппозиции. В течение прошлой недели власть обещала решительно разобраться с ситуацией и навести порядок", - объяснил эксперт.

Читайте также: Беларусь приближается к коллапсу - противник Лукашенко о протестах

В то же время Озимко отметил, что за неделю протесты не сдулись, хотя в Беларуси велись разговоры, что они постепенно уменьшаются.

"По некоторым оценкам, людей вчера было еще больше, чем в прошлое воскресенье. Стоит отметить, что некоторые действия были еще более решительными и смелыми - приближение к силовикам, общение с ними, поход через резиденцию президента... Я думаю, это тоже придаст оппозиции определенный заряд бодрости на будущие акции. Протестные акции идут циклически - всплеск активности по выходным, а по будним дням заметное снижение активности", - сообщил политолог.

По его мнению, показные действия власти, что она готова идти до конца, "могут вызвать некое устрашение, но в то же время могут иметь обратный эффект и раззадорить протестующих, оппозицию".

"Ставки растут с обеих сторон. Думаю, что пик этого политического кризиса далеко не пройден и можно ожидать в дальнейшем определенной эскалации противостояния", - считает Озимко.

Читайте также: Лукашенко пугает Украиной - международник о событиях в Беларуси

Напомним, ранее белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что у президента Беларуси Александра Лукашенко на митинге перед своими сторонниками случилась истерика.