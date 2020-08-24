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Лукашенко готов приказать стрелять — белорусский оппозиционер о протестах Член Координационного совета рассказал о задержании коллег и растерянности президента

В Беларуси третью неделю продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко. О ситуации в стране рассказал в эфире канала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский.

"Мою коллегу Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - это члены президиума Координационного совета - задержали возле входа в МАЗ. Возле проходной сотрудники ОМОНа бросили их в автозак и увезли. Пока что связи с ними нет, и что с ними — неизвестно. Я надеюсь, что их отпустят. Хотя Лукашенко угрожал, что с понедельника начнет жестко реагировать на работу Координационного совета", — сказал он.

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Рымашевский заявил, что власти Беларуси готовы отдать армии приказ стрелять на поражение.

"Судя по заявлению нашего министра обороны, который сказал, что действия (армии — ред.) могут быть расценены как геноцид, и это может послужить поводом для вторжения из других стран... А какие действия могут быть расценены как геноцид, когда армия будет стрелять в безоружных людей? Значит, по сути, они к этому готовы, они на низком старте. Вчера было видно, что Александр Лукашенко растерян, напуган, и его полет на вертолете, куда он взял своего сына Николая, значит, что он никому его не может доверить. Он любит этого сына, он вместе с ним и не может оставить его ни на минуту, то есть он боится. Они готовы стрелять - и Лукашенко, и министр обороны могут отдать такой приказ. Поэтому мы считаем, что акции должны быть только мирными, так как они ждут какой-то агрессии, чтобы получить формальный повод для жестких действий", — рассказал он.

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Рымашевский заверил, что опасности вторжения НАТО, о которой говорит Лукашенко, нет.

"Никакая агрессия невозможна со стороны Европейского Союза, это очевидно. Протесты, которые у нас происходят, это протесты по внутреннему устройству Беларуси. Они связаны с требованием людей провести свободные выборы, с требованием демократии и отставки Александра Лукашенко. Совет осознанно никакого изменения внешнеполитического вектора не озвучивает", — сказал он.

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